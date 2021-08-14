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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق المنسق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولوده الأول، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.
"الخليج 365" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 12:52 PMالإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"
رُزق المنسق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولوده الأول، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.
"الخليج 365" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.
، الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان" ،
المصدر : الخليج 365
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