آل عريشي يحتفلون بزواج ابنهم طلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - جازان

احتفل الشاب طلال بن علي محسن عريشي بزواجه على كريمة موسى بن أحمد صائغ في جو أسري وبشكل مختصر، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١/١هجري في محافظة أحد المسارحة بجازان.

جاء ذلك وسط حضور أسري من أهالي العريس والأقارب، حيث شارك الجميع فرحة العريس طلال عريشي، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل الجيزاني.



وعبر العريس طلال عريشي عن سعادته بهذه المناسبة، مقدماً شكره وتقديره لكل من بارك له بالاتصال أو الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.الجدير بالذكر أن الزواج كان مقتصراً على العائلة والأقارب وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

صحيفة “متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل عريشي والعريس طلال عريشي، وتتمنى للعريس حياة سعيدة.

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