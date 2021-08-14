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آل عريشي يحتفلون بزواج ابنهم طلال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

آل عريشي يحتفلون بزواج ابنهم طلال

في زواج أسري ومختصر

متابعات الخليج 365 - جازان

احتفل الشاب طلال بن علي محسن عريشي بزواجه على كريمة موسى بن أحمد صائغ في جو أسري وبشكل مختصر، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١/١هجري في محافظة أحد المسارحة بجازان.

جاء ذلك وسط حضور أسري من أهالي العريس والأقارب، حيث شارك الجميع فرحة العريس طلال عريشي، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل الجيزاني.

آل عريشي يحتفلون بزواج ابنهم طلال - متابعات الخليج 365
وعبر العريس طلال عريشي عن سعادته بهذه المناسبة، مقدماً شكره وتقديره لكل من  بارك له بالاتصال أو الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.الجدير بالذكر أن الزواج كان مقتصراً على العائلة والأقارب وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

آل عريشي يحتفلون بزواج ابنهم طلال - متابعات الخليج 365
العريس طلال عريشي

صحيفة “متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل عريشي والعريس طلال عريشي، وتتمنى للعريس حياة سعيدة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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