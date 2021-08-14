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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باعتماد الخطة التعليمية الجديدة، والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية.
وقال السديس، إن قرار اعتماد الخطة الجديدة للعام الدراسي أسوةً بالتعليم يسهم في استعداد جيد ومميز لتهيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد.
وأضاف، أن التعليم في الحرمين الشريفين له مكانته العلمية والثقافية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية المعتدلة للعالم.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:51 AM
وفق الإجراءات الاحترازية.. لتهيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس"السديس" يوجّه باعتماد الخطة التعليمية الجديدة والاستعداد التام للعام الدراسي
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باعتماد الخطة التعليمية الجديدة، والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية.
وقال السديس، إن قرار اعتماد الخطة الجديدة للعام الدراسي أسوةً بالتعليم يسهم في استعداد جيد ومميز لتهيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد.
وأضاف، أن التعليم في الحرمين الشريفين له مكانته العلمية والثقافية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية المعتدلة للعالم.
، "السديس" يوجّه باعتماد الخطة التعليمية الجديدة والاستعداد التام للعام الدراسي ،
المصدر : الخليج 365
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