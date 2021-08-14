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نفّذت القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت أحد الأهالي ودمّرت منزله.
وذكرت مصادر محلية أن "قوة مشاة أمريكية نفّذت إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل".
وحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء السورية "سانا"، "عمدت القوات الأمريكية خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبيّن لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر تنظيم داعش بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية".
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:26 AM
الوكالة الرسمية: عبر 4 طائرات واقتادته إلى جهة مجهولة بعد أن دمّرت منزله"سانا": القوات الأمريكية نفّذت إنزالاً جوياً بريف دير الزور واختطفت أحد الأهالي
نفّذت القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت أحد الأهالي ودمّرت منزله.
وذكرت مصادر محلية أن "قوة مشاة أمريكية نفّذت إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل".
وحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء السورية "سانا"، "عمدت القوات الأمريكية خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبيّن لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر تنظيم داعش بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية".
، "سانا": القوات الأمريكية نفّذت إنزالاً جوياً بريف دير الزور واختطفت أحد الأهالي ،
المصدر : الخليج 365
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