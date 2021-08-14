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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والدرب، والطوال، وبيش، وصبيا، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:15 AM
مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيولمتوسطة إلى غزيرة.. الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر لـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والدرب، والطوال، وبيش، وصبيا، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، متوسطة إلى غزيرة.. الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر لـ 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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