، متوسطة إلى غزيرة.. الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر لـ 7 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والدرب، والطوال، وبيش، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.