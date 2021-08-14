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تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.
وتبرز فاكهة "التين" من بين تلك المحاصيل، حيث تزوّد من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.
وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين، تستأثر شركة أسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنوياً.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:05 AM
المنطقة تواصل ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل.. 14 ألف مزرعةشاهد.. 55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين
تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.
وتبرز فاكهة "التين" من بين تلك المحاصيل، حيث تزوّد من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.
وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين، تستأثر شركة أسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنوياً.
، شاهد.. 55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين ،
المصدر : الخليج 365
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