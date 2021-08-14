السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة

وقال السديس إن قرار اعتماد الخطة الجديدة للعام الدراسي أسوةً بالتعليم يساهم في استعداد جيد ومميز لتهيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد .

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باعتماد الخطة التعليمية الجديدة والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية.

محمد يوسف

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