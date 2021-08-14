شكرا لمتابعة خبر عن تعليم القنفذة يؤمن 1016مقعداً و 317 فصلاً إلكترونياً استعداداً للعام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

تزامناً مع انطلاقة البداية الجادة أمّنت إدارة تعليم القنفذة ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، وبمتابعة مباشرة من سعادة مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي, حيث انهت الإدارة كافة الإجراءات الاستعدادية لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ .

حيث أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ حمزة بن علي الرفيدي أنه في إطار الخطة المعتمدة لبداية العام الدراسي تم تأمين عدد 1016 مقعداً وطاولة. و 35 آلة تصوير للمدارس بينما تم تجهيز 317 فصلاً إلكترونياً و100 قاعة تقنية تحوي حاسباً آلياً وجهازاً للعرض (داتاشو) .

فيما تم الاستعداد بصيانة وتجهيز 290 مختبراً مدرسياً يقوم عليها 76 محضراً ومحضرةً للمختبرات وتجهيز 297 مختبراً افتراضياً ؛ فيما تم تجهيز اكثرمن (41 مختبراً حاسوبياً).