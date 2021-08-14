الشيخ المطلق يوضح عظمة نعمة «الهداية» وكيفية شكر الله عليها

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، إن الهداية أعظم نعمة، وهي التي نطلبها في كل ركعة عندما نقرأ الفاتحة.

وأضاف الشيخ المطلق -عبر تويتر- أن شكر هذه النعمة (نعمة الهداية) ينبغي أن يكون عظيمًا لمناسبة عظمتها، قال ابن القيم: «لو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة».

وكان الشيخ المطلق قد قال -في وقت سابق- إن توثيق الأخوة الإسلامية من أعظم مقاصد الشريعة، قال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} ولهذا حرَّم الله كل ما من شأنه إيغار الصدور، أو يسبب التشاحن والبغضاء، كالسخرية، واللمز، والتنابز بالألقاب، وسوء الظن، والتجسس، والغيبة، والنميمة، وبيع المسلم على بيع أخيه أو خطبته على خطبته وغير ذلك.

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