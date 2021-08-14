استشاري: العدوى المجتمعية بكورونا بين الممارسين الصحيين أعلى من المكتسبة أثناء العمل

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، إن العدوى المجتمعية بين الممارسين الصحيين بفيروس كورونا، كانت أعلى نسبة من العدوى المكتسبة أثناء تقديم الرعاية الصحية.

وذكر عسيري -عبر تويتر- أنه وفقًا لتحليل العوامل الوبائية المصاحبة لإصابات العاملين الصحيين بكوفيد في المملكة، فإن معدل الإصابات أعلى في الممارسين الصحيين كما هو متوقع، لكن العدوى المجتمعية كانت أعلى نسبة من العدوى المكتسبة أثناء تقديم الرعاية الصحية.

وكان الدكتور عسيري قال -في وقت سابق- إن الجمعيات العالمية للنساء والولادة توصي الحوامل بشدة بلقاحات كوفيد، وأن أكثر من 42 دراسة علمية توصلت إلى أن لقاحات كوفيد آمنة للأم والجنين والمولود والرضيع، وأن العدوى بكورونا أشد بمراحل أثناء الحمل وقد تودي بحياة الأم والجنين.

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