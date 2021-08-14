أخبار السعودية.. تعميم من «التعليم» بشأن الخطة الدراسية.. وتكليف نائب الوزير بـ9 مهام

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس 2021 م منها تعميم من «التعليم» بشأن «الخطط المطورة» وشكل العام الدراسي، وتكليف نائب الوزير بـ9 مهام.

تعميم من «التعليم» بشأن «الخطط المطورة» وشكل العام الدراسي.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الخطط الدراسية المطورة، وشكل العام الدراسي المقبل 1443هـ.

مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» بتكليف نائب الوزير بـ9 مهام

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بتكليف نائب الوزير 9 مهام.

الإطاحة بـ4 مقيمين في جدة بحوزتهم 4.6 كيلو شبو مخدر

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، بحوزتهم 4.6 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة.

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية، السبت، على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

بعد ضبط 19 ألف مخالفة.. «الموارد البشرية» توجه رسالة لأصحاب المنشآت بالرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض تنفّيذ 218 ألف زيارة رقابية، أسفرت عن ضبط نحو 19 ألف مخالفة خلال عام 1442هـ.

«مرور جدة»: إغلاق شارع الذهب 109 أيام

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، اليوم الجمعة، إغلاق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع شارع مؤسسة النقد باتجاه الشمال ابتداء من يوم غد السبت.

ضبط 8 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالمدينة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، الجمعة، ضبط، 8 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

بالفيديو.. سعودي يبتكر عمود إنارة يسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات

ابتكر الدكتور فاروق داغستاني أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز، عمود إنارة يقوم بسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات باستخدام الطاقة الشمسية.

12 شرطًا للحصول على دعم إعانة البحث عن العمل

حدد صندوق «هدف» لتنمية الموارد البشرية نحو 12 شرطًا للحصول على الدعم المالي لإعانة البحث عن عمل، مشيرًا إلى قيمة الدعم المالي ومدة صرفه.

لبناني يفصل سعوديًّا بسبب «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تتفاعل

كشف مواطن سعودي، يدعى أبوصالح، عن استغناء الشركة التي يعمل فيها عن خدماته، «لأنه رفض إدخال أحد مستشاري الشركة اللبنانيين، دون إبراز حالة توكلنا».

متخصص سعودي يتنبأ بالأمراض العقلية من خلال مشي الأشخاص

قال الدكتور عبدالله الحارثي، المتخصص في الهندسة الكهربائية، إنه يمكن التنبؤ بالأمراض العقلية قبل حدوثها بسنوات، من خلال مشي الأشخاص، بدقة تشخيص تصل إلى 98%.

10 إصابات في حادث تصادم بمحافظة القرى في الباحة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، في الباحة، الجمعة، إصابة 10 أشخاص، بإصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، في حادث تصادم بمحافظة القرى.

بدأ تفعيلها رسميًا.. «أم القرى» تنشر تعديلات لائحة نظام العمل

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، رقم (٨٩٣٨٤) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ، بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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