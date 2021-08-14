الحصيني: أجواء حارّة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.. وأمطار على 4 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن الحالة المناخية المتعلقة باليوم السبت، حيث أشار إلى أن الأجواء ستكون حارّة جدًّا خلال النهار، وذلك على معظم المناطق، فيما ستكون معتدلة خلال أوقات الفجر.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توقع الحصيني أن يكون هناك هطول للأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى دولتي عمان واليمن.

وأضاف الباحث في الطقس والأرصاد، أنه سيكون هناك رياح مغبرة من متوسطة السرعة إلى شبه قوية السرعة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وجنوب الوسطى.