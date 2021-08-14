الإطاحة بـ4 مقيمين في جدة بحوزتهم 4.6 كيلو شبو مخدر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، بحوزتهم 4.6 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة.

وأكد متحدث «مكافحة المخدرات» ضبط بحوزة المتهمين، 4.6 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.