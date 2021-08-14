تقرير يكشف عن أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت إلى 214.37 ريال (57.16 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) 187.57 ريال (50.02 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، 160.77 ريال (42.87 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.05 ريال (33.35 دولار).

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6671.25 ريال (1779 دولارا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، إلى 1500.56 ريال (400.15 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبنهاية أسبوع التعاملات - الجمعة-، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلي 1756.61 دولار للأوقية (الأونصة).

والذهب منخفض 0.4% في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1759.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات "الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل".

وأضاف "في الأمد القصير، نتوقع أن يتماسك الذهب بين 1750 و1800 دولار".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

ونما إجمالي الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 11% إلى 248.7 مليار ريال (66.32 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

حققت الإيرادات المالية للحكومة السعودية قفزة خلال النصف الأول من 2021، على أساس سنوي، وسط تحسن لافت في الإيرادات النفطية وغير النفطية، انعكس إيجابا على أرقام العجز التي جاءت أفضل من توقعات وزارة المالية.