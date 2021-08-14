شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يمتلك منحل عسل ينتج أكثر من 40 كيلو في الموسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على قصة مواطن يمتلك منحل عسل في منطقة جازان، مشيرة إلى أنه ينتج أكثر من 40 كيلو في الموسم

وقال المواطن يحيى الحربي خلال الفيديو الذي نشرته الإدارة إن المنحل يحتوي على 250 خلية بلدي و100 خلية حديثة، مبيناً أن منتجاته يتم بيعها داخل المنطقة وخارجها.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة في جميع المجالات، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب دعم عبر منصة "ريف" لدعم صغار النحالين.