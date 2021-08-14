شكرا لمتابعة خبر عن ظهور طفل بحالة غير طبيعية في بث مباشر و"العنف الأسري" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

ظهر طفل في أبها، خلال بث مباشر في حالة غير طبيعية، مدعيا تعرضه للتعنيف من خلال بعض الإشارات.

ووجه الطفل إشارات غريبة توحي بتعرضه للتعنيف والإيذاء والحبس، مطالبا الجهات المعنية بإنقاذه.

وتصدر في الساعات الماضية وسم "إلياس من أبها في خطر" وسط مناشدات لمركز بلاغات العنف الأسري بالتدخل لإنقاذ الطفل.

ومن جانبه تفاعل المركز مع الحالة، موضحًا أنه يجرى التنسيق مع الجهات المختصه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.