شكرا لمتابعة خبر عن تطورات بشأن الإفراج المشروط عن حميدان التركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تركي حميدان التركي، نجل السجين في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة حول فرصة الإفراج المشروط عن والده.

وقال التركي: "مازلنا نترقب قرار لجنة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي"، مضيفا: "حيث تمت إحالة القضية إلى اللجنة المكونة من 9 أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج".

وكانت الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.