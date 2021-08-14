شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة جدًا على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أجواء حارة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني: "اليوم أجواء حارة جداً نهارا، معتدلة فجرا على معظم المناطق، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن".

كما توقع رياحا مثيرة للغبار من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية وجنوب الوسطى.