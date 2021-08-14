شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تتفاعل مع مواطن فصل من العمل بسبب "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مواطن فصل من العمل بسبب "توكلنا".
وأوضحت وزارة الموارد البشرية:"فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".
وقال المواطن:" تم الاستغناء عن خدماتي اليوم بفصل بدون سبب مشروع، وذلك بكل بساطة لأني رفضت أدخل المستشار اللبناني داخل مقر الشركة لأنه امتنع عن إبراز حالة توكلنا".
وأضاف:" قال لي تصرفك هذا أنا راح أتخذ فيه إجراء اليوم، وهذه النتيجة، تنا مواطن في بلدي انفصل بسبب تطبيق الأنظمة و القوانين".