شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تتفاعل مع مواطن فصل من العمل بسبب "⁧‫توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مواطن فصل من العمل بسبب "توكلنا".

وأوضحت وزارة الموارد البشرية:"فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وقال المواطن:" تم الاستغناء عن خدماتي اليوم بفصل بدون سبب مشروع، وذلك بكل بساطة لأني رفضت أدخل المستشار اللبناني داخل مقر الشركة لأنه امتنع عن إبراز حالة توكلنا".

وأضاف:" قال لي تصرفك هذا أنا راح أتخذ فيه إجراء اليوم، وهذه النتيجة، تنا مواطن في بلدي انفصل بسبب تطبيق الأنظمة و القوانين".