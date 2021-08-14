«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية، السبت، على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، أن تتأثر مرتفعات عسير وجازان، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، مشيرًا إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: