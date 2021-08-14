، الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا ،

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 141,397 إصابة جديدة و 691 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 36,410,213 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 617,787 حالة وفاة.
يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 32,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 100 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 6,211,868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,801.
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-14
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 141,397 إصابة جديدة و 691 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 36,410,213 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 617,787 حالة وفاة.
يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 32,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 100 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 6,211,868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,801.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:42 AM
فيما سجلت بريطانيا 32,700 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 141,397 إصابة جديدة و 691 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 36,410,213 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 617,787 حالة وفاة.
يأتي هذا فيما سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 32,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 100 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 6,211,868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,801.
، الولايات المتحدة تسجّل 141,397 إصابة و691 وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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