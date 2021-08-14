شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الكوادر الصحية لمكافحة الملاريا بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، دورة تدريبية في مجال مكافحة الملاريا والوقاية منه في محافظة عدن، استفاد منها 28 فرداً من الكادر الصحي. وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعاية الصحية للجميع.

وبين خبير منظمة الصحة العالمية د. عادل الجساري، أهمية الدورة في تزويد المشاركين بالمعارف المستحدثة في مجال علاج الملاريا، مشيداً بالدور المهم لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برامج مكافحة الملاريا باليمن، الذي تضمن بناء القدرات البشرية وتأهيل الكادر الصحي اليمني، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تقدم الدعم منذ عقود لمكافحة الأمراض الوبائية.