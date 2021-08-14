شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عملية جراحية لمحتاجي السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال تنفيذ البرنامج 39 عملية لجراحة الوجه والفكين والشفة الأرنبية، كما نفذ برنامجا تعليميا حول جراحة الفم والوجه والفكين في المقر، استفاد منه 76 متخصصا وطالبا من كلية طب الأسنان.

ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.