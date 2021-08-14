شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار لتحفيز مهارات اليمنيين المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - درب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 64 فردا من مستشاري الأعمال على تقديم خدمات استشارية فنية وتجارية، ليستفيد منها 1.035 شابا وشابة في محافظات حضرموت، ولحج، وإب، وذمار، وذلك ضمن مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية في اليمن.

ويأتي المشروع الذي تبلغ قيمته 3 ملايين دولار أمريكي في إطار التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تمكين الشباب والشابات اليمنيين من اكتساب المهارات في مجالات الأعمال الزراعية وتجهيز الأغذية، والمنسوجات والنول اليدوي، بالإضافة إلى المهارات الفنية في النجارة، وصيانة السيارات والهواتف المحمولة والأجهزة، وتخطيط الأعمال وإدارتها، بما يضمن لهم الدخول إلى سوق العمل، وتعزيز مشاركتهم في الانتعاش الاقتصادي وتحسين سبل العيش الكريم لهم.