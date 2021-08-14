شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فتح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا، وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 188 يوما 1996 مسجدا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: ثلاثة مساجد في منطقة جازان، ومسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في منطقة الحدود الشمالية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.