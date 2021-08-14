شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مناهج التربية الخاصة لتتناسب مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت وزارة التعليم، خططًا دراسية وبرامج تعليمية مطوَّرة للطلاب ذوي الإعاقة، استعدادا للعام الدراسي الجديد، وتمت مواءمتها مع الخطط الدراسية الجديدة للتعليم العام، بما يحقق للطالب ذي الإعاقة التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة، إلى جانب تلبية احتياجاتهم التربوية، وتحسين نواتج تعلمهم لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. مها السليمان: إن الوزارة أتمت العمل على تطوير الخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة مواد جديدة «اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية – الدراسات الاجتماعية - التربية البدنية - الدفاع عن النفس»، وإدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام، وحصص دراسية، إلى جانب حصص النشاط والتدريب المهني، وكذلك إضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتواءم مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة.