شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 3 منشآت في الظهران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 3 منشآت مخالفة، وأغلقت أخرى، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وكثفت البلدية، بالتعاون مع صحة الشرقية، الجولات الرقابية على صالونات التجميل النسائية، وزيارة المحلات التجارية لمستحضرات التجميل النسائية؛ للمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.