شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 3 منشآت في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 3 منشآت مخالفة، وأغلقت أخرى، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وكثفت البلدية، بالتعاون مع صحة الشرقية، الجولات الرقابية على صالونات التجميل النسائية، وزيارة المحلات التجارية لمستحضرات التجميل النسائية؛ للمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.