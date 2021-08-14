شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى في المملكة.. 50 درجة مئوية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية، موجة حارة ودرجات حرارة تتجاوز الـ 50 درجة مئوية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وسجلت مراصد الشرقية يوم أمس الجمعة أعلى درجات حرارة على مستوى المملكة، وسجل مرصد مطار الملك فهد 51 درجة مئوية فيما سجل مرصد القيصومة 49 درجة مئوية وسجل مرصد الأحساء 47.9 درجة مئوية.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: يستمر تأثير الموجه الحارة على المنطقة الشرقية حتى اليوم السبت، ومن المتوقع انكسارها مع يوم غدٍ الأحد، مع استمرار درجات الحرارة ما بين 48 - 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الموجات الحارة تبدأ وتنتهي وتتبعها موجات أخرى، حتى تعود الأجواء للاعتدال.