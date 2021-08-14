شكرا لقرائتكم خبر عن المنحنى يتراجع.. 681 إصابة جديدة و«النشطة» 8628 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، 681 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 537,374 حالة، من بينها 8628 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1367 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ورصدت الصحة تعافي 1447 حالة؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 520,358 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8388 حالة وفاة، بإضافة 10 حالات جديدة.

على جانب آخر، كشفت الوزارة عن ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية «12 - 18» عامًا، خلال 10 أيام، لتتجاوز 80 %.

وأضافت: «لمسنا وعيا كبيرا حيث إن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية، ونهيب بسرعة الحصول على اللقاح حماية للجميع ولعودة دراسية آمنة».