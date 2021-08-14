شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في منطقة الغرزة، بمديرية حرض في محافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 158 شخصا خلال المدة من 22 يوليو حتى 28 يوليو 2021م، واستقبلت عيادة الطوارئ 23 مستفيدا، وعيادة الباطنية 104 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 7 مرضى، فيما استقبلت عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 6 أفراد. وفي الخدمات المرافقة، فقد تم صرف الأدوية لـ 158 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 62 مريضا، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.