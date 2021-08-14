شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 مزارع يستفيدون من «الشراء السنوي» للتمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت كمية التمور التي تم استلامها ضمن برنامج الشراء السنوي للعام 2020 ،25.000 طن، في 3 مصانع مخصصة للاستلام والتغليف في الرياض، والأحساء، والقصيم.

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور في تقرير إحصائي أن عدد المزارعين المستفيدين تجاوز 5386 مزارعا، كما بلغ عدد السيارات التي تم دخولها 9711 سيارة، وعدد العاملين في استلام وشحن التمور 600 موظف. لافتا إلى استفادة 400 جمعية خيرية في الداخل من البرنامج، فيما تم الشحن إلى أكثر من 150 دولة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المركز عن بدء برنامج الشراء السنوي للتمور لعام 1442هـ - 2021م.

وبين المركز أن برنامج الشراء السنوي للتمور يعد أحد برامج التنمية الريفية الزراعية. ويستهدف دعم صغار مزارعي النخيل من خلال شراء التمور بأسعار تفضيلية وتوريدها كل عام، كما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج من خلال تشجيعهم على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة.

وقال المركز إن متطلبات التسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم شهادة توثيق موقع زراعي «السجل الزراعي»، موضحا فيه عدد النخيل والمثمر منها، والمساحة بالدونم. كما يشترط ألا تتجاوز مساحة المزرعة 50 دونما، وألا يتجاوز عدد النخيل 500 نخلة، كما أن أولوية القبول والتخصيص للمؤهلين في برنامج الإعانات الزراعية، والتسجيل في منصة ري يزيد من قيمة شراء التمور في البرنامج من 3 إلى 5 ريالات للكيلو الواحد.

ولفت إلى أن أبرز التمور التي تزرع في المملكة البرحي والخضري والخلاص والرزيز والسكري والشيشي، والصفاوي والصفري والصقعي، وتمر العجوة والعنبرة والحلوة والبرني والروثانة والمكتومي. وتبلغ صادرات المملكة من التمور سنويا 215.343.005 كجم، موضحا أن إجمالي الإنتاج المحلي من التمور بلغ 1.539.755 طنا من نحو 31.234.153 نخلة.