شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على ورش الحدادة بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية الجولات الرقابية على ورش الحدادة؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات، والتي شهدت إعطاء إشعارات لمراجعة البلدية لتصحيح الوضع، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كانت البلدية قد واصلت أعمالها في تكريب النخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والحدائق والساحات العامة، لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وكثفت البلدية أعمال ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين والحدائق؛ لتلافي ارتفاع درجات الحرارة.

كما تواصل الجولات الرقابية على ورش الحدادة لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتم خلال الجولة إعطاء إشعارات لمراجعة البلدية لتصحيح الوضع.