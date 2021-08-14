شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 66 سيارة تالفة من شوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية 66 سيارة تالفة خلال أسبوع من الشوارع، ضمن الجهود المستمرة لتحسين المشهد البصري والقضاء على مظاهر التشوه البصري في المحافظة.

كانت البلدية قد عالجت أكثر من 3649 مترا مربعا من الحفر والتشققات في الشوارع خلال أسبوع، ضمن برنامج الصيانة وتحسين مستوى الطرق في الخبر.

وتكثف أمانة الشرقية أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الأسفلتية للشوارع، من خلال تخصيص فرق لأعمال الصيانة، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة جميع التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه، ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة، واستمرار العمل بمعالجة الحفر والتشققات كافة طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.