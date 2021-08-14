شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار وإغلاق 30 منشأة غذائية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 10 منشآت غذائية مخالفة، وخالفت وأنذرت 20 أخرى، وذلك خلال زيارة 194 منشأة، الأسبوع الماضي، ضمن جولاتها الرقابية المتواصلة على مختلف المنشآت.

على جانب آخر، واصلت إدارة الحركة والصيانة التابعة للبلدية، أعمالها في صبغ المطبات الصناعية وأكتاف الطريق بمداخل المحافظة، ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وواصلت البلدية جهودها في رفع وإزالة الرمال من الطريق الجانبي لمسار السباق بميدان الملك فهد لسباقات الهجن.