شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأتربة وطلاء الأرصفة بالقليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل إدارة الخدمات ببلدية القليب، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، تنظيف الطرق، وإزالة الأتربة، إضافة إلى إعادة طلاء وصيانة الأرصفة بالقليب والهجر التابعة، وذلك ضمن أعمالها للمحافظة على المظهر العام، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيته، واصل قسم الكهرباء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، بالقليب والهجر التابعة.

وواصلت البلدية أعمالها للمحافظة على المظهر العام، من خلال تنظيف الحدائق العامة ومعالجة ما خلفته الرياح بالقليب والهجر التابعة.