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إزالة الأتربة وطلاء الأرصفة بالقليب

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الدمام - شريف احمد - تواصل إدارة الخدمات ببلدية القليب، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، تنظيف الطرق، وإزالة الأتربة، إضافة إلى إعادة طلاء وصيانة الأرصفة بالقليب والهجر التابعة، وذلك ضمن أعمالها للمحافظة على المظهر العام، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيته، واصل قسم الكهرباء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، بالقليب والهجر التابعة.

وواصلت البلدية أعمالها للمحافظة على المظهر العام، من خلال تنظيف الحدائق العامة ومعالجة ما خلفته الرياح بالقليب والهجر التابعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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