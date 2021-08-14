شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق «حسين السليم» إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى «ياسر السليم»، شقيق الزميل «حسين السليم»، وتم تشييع الجثمان عصر أمس الجمعة، ودفنه في مقبرة العيوني «المجابل» بالمبرز.

ونظرًا للأوضاع الراهنة، والإجراءات الاحترازية، سيقتصر العزاء على وسائل التواصل الإلكترونية، من خلال والده حبيب السليم، وأبنائه «بسام، وعمار»، وأشقائه «عايش، وحسين، ومحمد، وعبدالإله».

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».