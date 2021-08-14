شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين «الدحول المكشوفة» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقفت إدارة موارد المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، بالتعاون مع أمانة المحافظة، على عدد من الدحول، التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين؛ وذلك للعمل على تحصينها.

وشدد مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري على تطبيق أحكام المياه باللائحة الجديدة، وتطبيقها؛ للمحافظة على مصادر المياه الجوفية، التي أطلقتها الوزارة؛ لتحقيق رؤية 2030، موجهًا الجميع بتصحيح أوضاع الآبار المحفورة قديمًا، والإفصاح عنها لمعالجة أوضاعها.