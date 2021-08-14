اخبار السعوديه

تحصين «الدحول المكشوفة» في حفر الباطن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين «الدحول المكشوفة» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقفت إدارة موارد المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، بالتعاون مع أمانة المحافظة، على عدد من الدحول، التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين؛ وذلك للعمل على تحصينها.

وشدد مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري على تطبيق أحكام المياه باللائحة الجديدة، وتطبيقها؛ للمحافظة على مصادر المياه الجوفية، التي أطلقتها الوزارة؛ لتحقيق رؤية 2030، موجهًا الجميع بتصحيح أوضاع الآبار المحفورة قديمًا، والإفصاح عنها لمعالجة أوضاعها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا