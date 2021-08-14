شكرا لقرائتكم خبر عن «صور وأرسل».. حملة لتحسين المشهد الحضري عبر «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.

وشملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة.