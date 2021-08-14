شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «زراعة الشرقية» و«الوقاية من الآفات» لبحث الوضع الوبائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، في اجتماعه مع المدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها د. خالد جار الله، أمس الأول، جهود وأنشطة وإنجازات الفرع في مجال رصد واستكشاف الجراد الصحراوي خلال موسم الربيع.

وتناول الاجتماع أعمال الفرع في الوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء، ومكافحتها، وأعمال الفرع في مجال وقاية المزروعات خلال الربع الأول من 2021م، إضافة إلى بحث الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمنطقة، وإجراءات مكافحتها، وطرق الحد من انتشار نواقل الأمراض.وأشار م. المطيري إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين المركز وفرع الوزارة؛ لتفعيل دور المركز في المشاركة الفعالة، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية؛ لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، والحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة، ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

فيما رحب د. جار الله بالاقتراحات الجدية البناءة المقدمة من فريق الاجتماع، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الفرق العاملة؛ للوصول إلى الهدف المنشود.