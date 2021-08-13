السعودية | “إخاء” تنوه بقرار إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

نوه أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام صالح بن خليف الدهمشي بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مطلع يونيو من هذا العام، والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي في المجالات التنموية، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي.

وقال الدهمشي إن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعد أحد ثمار التحول الوطني لمأسسة العمل الخيري، والعمل وفق أطر نظامية وشفافية عالية، مما ينعكس أثره على خدمة المستفيدين وتلمس احتياجاتهم، وتلبية كافة متطلباتهم، وبالتالي نقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم.

وأكد الدهمشي أن إنشاء المركز من شأنه تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي والإشراف عليه، ليقوم بدوره بالشكل المأمول، مما يؤدي إلى تمكينه وتنظيمه بعيدا عن العشوائية التي ترسبت في مجالاته لعقود طويلة. وأبان الدهمشي إن عملية التطوير في القطاع غير الربحي تسير بوتيرة متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال فترة قياسية، بفضل الله ثم التوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة، والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمعالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث شهدت المملكة نموا منقطع النظير في العمل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، وبلورته من خلال تقديم برامج متميزة ترتقي إلى تطلعات المستفيدين، وتحقيق نسبة رضا عالية عن الخدمات المقدمة.