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ضبط 4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كيلو «شبو» المخدرة في جدة

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الدمام - شريف احمد - صرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم (4.6) كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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