شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أيام.. 1860 زيارة تكشف 52 مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 52 مخالفة، خلال زيارة 1860 منشأة تجارية، نفذتها الفرق التفتيشية في 3 أيام، بمواقع مختلفة، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

بروتوكولات صحية

وبين مدير إدارة التفتيش بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، أن الجولات التفتيشية على البروتوكولات الصحية مستمرة، وتكون من قبل المفتشين بشكل يومي، ويطبق ذلك في عدد 9 مواقع بشكل رئيسي من المنطقة الشرقية.

مكافحة الفيروس

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس، تمت زيارة 1860 منشأة في المحافظات والمواقع المختلفة، للتأكد من تطبيق الأنظمة الصحية المحاربة والمكافحة لفيروس كورونا، وأن فرق التفتيش رصدت خلال الجولات الميدانية التي تمت في كل من «الدمام، والخبر، والأحساء، والجبيل، وحفر الباطن، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والخفجي»، 52 مخالفة، فيما طبقت 1808 منشآت البروتوكولات والاحترازات الصحية بشكل تام.

مخالفات والتزامات

وقال: تفاوتت أعداد الزيارات، وكذلك المخالفات والالتزامات بين المواقع والمحافظات، فهناك مواقع سجلت زيارات منشآت، بلغ عددها أكثر من 283 زيارة في اليوم «العدد الأكبر»، وأخرى شهدت 15 زيارة «الأقل»، وذلك يكون بحسب كبر وحجم المحافظة والموقع.

جولات يومية

من ناحيته أوضح مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الزيارات والجولات الميدانية تكون بشكل يومي، وشاملة على المنطقة الشرقية، يتم فيها التركيز على تقييم وامتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية الصحية المقررة والمتبعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

قرارات وتشريعات

وأشار إلى أن فرع الوزارة يدعو جميع المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ ولحفظ سلامة العاملين وكل المرتادين للموقع.

ونوه بأن الجولات التفتيشية المفاجئة مستمرة في جميع محافظات المنطقة، داعيًا الجميع من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات «19911».