شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تسابق الزمن..خطة ثلاثية تضبط مسار العودة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدت إدارات التعليم والصحة بالمنطقة الشرقية، لانطلاق العام الدراسي الجديد، حضوريا، من خلال خطة ثلاثية تشمل تكثيف عملية تحصين الطلبة والمعلمين، ونشر التوعية بالإجراءات الوقائية وبرامج الصحة المدرسية، وأخيرا عمليات تجهيز المباني المدرسية وصيانتها بما يتوافق مع ظروف جائحة كورونا .وشملت الخطة تهيئة المدارس وصيانتها، وتدشين مشروعات تعليمية جديدة للبنين والبنات في جميع المدن والقرى والهجر، إضافة إلى التوسع في مراكز اللقاحات، لتسريع وتيرة تحصين الطلبة والمعلمين والإداريين قبل العودة إلى الدراسة.

وكثف تجمع الشرقية الصحي من جهوده، لنشر التوعية وتعزيز الإجراءات الوقائية، وتوفير اللقاحات لتطعيم أكبر عدد ممكن من منسوبي العملية التعليمية، للتسهيل على الطلاب والطالبات الحصول على اللقاحات بيسر وسهولة قبل انطلاق العام الدراسي، إضافة إلى تدشين برامج ومبادرات لتعزيز مفاهيم الصحة المدرسية.

برنامج إلكتروني لمؤشرات صيانة المباني

قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إنه جرى الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443، من خلال أعمال التشغيل والصيانة للمدارس، مشيرا إلى مباشرة الفرق الميدانية أعمالها منذ وقت مبكر لتأهيل 769 مدرسة، تنوعت فيها أعمال الصيانة الذاتية للمباني المدرسية على مدار الساعة، وكذلك متابعة كافة الاحتياجات المتعلقة بتهيئة المباني، ورفع مستوى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.

وأطلقت الإدارة العامة لتعليم المنطقة، برنامجا إلكترونيا يرصد مؤشرات العمليات المنفذة سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال التأهيل والتكييف والدهان والكهرباء وغيرها، وكذلك محور التجهيزات المدرسية وعمليات ترحيل المقررات من المستودعات المركزية، إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار، ويمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس ورفع جاهزيتها.

وأوضحت أنه تم ترحيل مليوني مقرر دراسي للمرحلة الابتدائية من المستودعات المركزية، عبر أسطول مخصص لعملية النقل لمدارس المنطقة.

20 يوما لتثقيف الطلبة وأولياء أمورهم

ذكرت المدير التنفيذي لبرامج الصحة المدرسية بتجمع الشرقية الصحي د. شذى زهير الزهير، أن تعزيز صحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات هو مسؤولية عظيمة منوطة بتجمع الشرقية، ممثلا بالصحة المدرسية، ووزارة التعليم، ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية، والمجتمع المدرسي بكل فئاته، وأولياء الأمور، والمجتمع بشكل عام. وأوضحت أنه جرى تفعيل حملة صحتي في مدرستي ومدتها 4 أسابيع، وتنطلق في أحد مجمعات الظهران، بدءا من يوم غد الأحد، لمدة خمسة أيام، وتشمل الحملة أركانا للتعريف ببرامج الصحة المدرسية ومبادراتها، وركنا لمكونات العيادة المدرسية، بالإضافة إلى ركن تثقيفي ترفيهي للأطفال، والمسابقات التوعوية.

وقالت إن الحملة ستكمل مسيرتها في الأسابيع المتبقية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لتجمع الشرقية الصحي، وذلك لتعريف المجتمع عامة، والطلاب وأولياء أمورهم خاصة، ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية المطبقة في المدارس، وتقدم خدماتها لأكثر من 2,000 مدرسة في المنطقة الشرقية، يستفيد منها حوالي 500,000 طالب وطالبة، وأكثر من 44,000 معلم ومعلمة.

وذكرت «الزهير» أن الحملة ستركز على أهمية تجاوب أولياء الأمور مع برامج ومبادرات الصحة المدرسية، وأهمية متابعتهم لحالات أبنائهم وبناتهم المحالة من المدرسة إلى المركز الصحي، ليتلقوا الخدمات الصحية الكاملة والمناسبة لحالاتهم، ويقدم منسوبو إدارة برامج الصحة المدرسية وفرقها بالمراكز شرحا وافيا للزوار حول نشاطات الصحة المدرسية في المدارس، والخدمات الوقائية والتوعوية والعلاجية والتعزيزية التي تقدمها للطلاب والطالبات والمجتمع المدرسي.

أعلن مدير إدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء عبدالله العبدالعالي، عن ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية للبنين والبنات والتي يبلغ عددها 436 مدرسة، منها 211 مدرسة للبنين يدرس بها 58431 طالبا، و225 مدرسة بنات تضم 60359 طالبة، مبينا أنه سيتم التوزيع للمرحلة الابتدائية خلال الأسبوع القادم.

وأضاف إنه سيعقب هذه المرحلة البدء في توزيع مقررات المرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك قبل عودة الطلاب للمدارس بتاريخ 21 محرم 1443هـ، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية خلال عملية تسليم المقررات الدراسية، وأشاد بتعاون قسم المقررات المدرسية، وإدارة المستودعات، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة الميزانية ومكاتب التعليم بنين وبنات.

ترحيل الكتب للمدارس

قال تجمع الأحساء الصحي إنه جرى إضافة 30 مركزا صحيا إضافيا لتقديم اللقاحات، وذلك عبر حجز موعد من خلال تطبيق صحتي، إضافة إلى المراكز المتاحة مسبقاً.

وأشار إلى أن التوسع في تقديم لقاحات كورونا للتسهيل على الطلاب والطالبات الحصول على اللقاحات بيسر وسهولة قبل انطلاق العام الدراسي.

30 مركزا إضافيا لتقديم اللقاحات

كشف المساعد للخدمات المساندة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، زيدان الشمري، عن تنفيذ نحو 35 مشروعا تعليميا جديدا للبنين والبنات في مدن وقرى وهجر المحافظة، بينها 4 مشاريع تعليمية، تم الانتهاء منها، وتضم عدة مدارس لمراحل تعليمية مختلفة، وتبلغ تكاليفها الإجمالية 81 مليون ريال، بسعة إجمالية 5760 طالبا وطالبة في 192 فصلا دراسيا، وذلك ضمن خطط وزارة التعليم في خلق بيئة تعليمية جاذبة، وتميزت بالفصول الواسعة، والمرافق التعليمية المتكاملة، والمكاتب الإدارية المتعددة، والعناية بالصالات الرياضية المغلقة والمجهزة بالأدوات الرياضية اللازمة.

والمشاريع هي: مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات في حي السلمانية في الهفوف، ومجمع النزهة التعليمي للبنات في المبرز، والمجمع التعليمي بحي الجامعيين للبنات بالهفوف، وثانوية عريعرة بنات بهجرة عريعرة، ويجري حاليا استكمال تنفيذ 31 مشروعا آخر، بلغت نسب الإنجاز بين 10 % و90 %.

35 مشروعا تعليميا للبنين والبنات

أوضح مساعد مدير عام تعليم محافظة الأحساء للشؤون المدرسية فهد القويزاني، أن الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حرصت منذ صدور التوجيهات بتلقي اللقاح، على تحصين منسوبيها من المعلمين وفريق الإدارة التعليمية، حتى وصلت نسبة المحصنين إلى 95 % بين منسوبي الإدارة، عدا من لديهم ظروف صحية خاصة.

وقال إن عدد المدارس في المحافظة يبلغ 1115 مدرسة، مدارس البنين 512 لجميع المراحل، و603 مدارس للبنات، فيما يبلغ مجموع الطلاب والطالبات لجميع المراحل 229.346 طالبا وطالبة، عدد الطلاب البنين 110257 طالبا، وعدد الطالبات 119089.

95 % نسبة تحصين منسوبي المدارس

مراكز تطعيم بالمجمعات المدرسية

أكد رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية التابعة لتجمع الشرقية الصحي د. محمد الأحمري، أن التجمع دشن بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة، وبدعم من شركة أرامكو، مركز لقاحات فيروس كورونا، بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي القسم المتوسط والثانوي، إذ بدأ في استقبال المستفيدين من السلك التعليمي من الطلاب والطالبات من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات ومنسوبي إدارة التعليم ويتكون من 5 عيادات. وشدد «الأحمري» على أهمية دور مثل هذه الشراكات في تحسين تجربة المستفيدين في عملية التطعيم، وتهيئة الطلاب والمعلمين لبدء العام الدراسي الحضوري بشكل آمن، بالإضافة للمساهمة في استكمال تحصينهم الذي يعد شرطا لحضور أول يوم دراسي للعام الجديد، تحقيقا للمناعة المجتمعية والقضاء على الوباء.

وذكر أن المركز يضم طاقما متكاملا من أطباء وممرضين وأخصائيين وفنيين، لخدمة مستفيدي التعليم من خلال توفير اللقاح.

تعليم الشرقية

- صيانة 769 مرفقا تعليميا

- برنامج إلكتروني يرصد مؤشرات عمليات الصيانة- ترحيل مليوني مقرر دراسي للمرحلة الابتدائية

حملة صحتي في مدرستي

- توضيح برامج الصحة المدرسية ومبادراتها

- رصد مكونات العيادة المدرسية - ركن تثقيفي ترفيهي للأطفال

- تنفيذ مسابقات توعوية- تقديم خدمات وقائية وتوعوية وعلاجية

الأحساء

81

مليون ريال لـ4 مشروعات تعليمية

مليون ريال لنظافة وتأهيل

جميع المدارس

146

مشروعا تعليميا جديدا للبنين والبنات

مدرسة

35

1115

مدرسة للبنبن

مدارس للبنات

512

603