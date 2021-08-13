شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق «نفق الثقبة» مجددا 7 أيام للتأهيل والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، إصلاحات نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين «نفق الثقبة» باتجاه الدمام، وذلك خلال الفترة من 6 - 12 محرم، على أن يكون البديل طريق خادم الحرمين الشريفين «الخدمة»، والدوران من تقاطع طريق مكة المكرمة.

إغلاق جزئي

من ناحيته، أوضح مدير فرع النقل بالشرقية م. أحمد الغامدي لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم استكمال العمل على طريق «الجبيل - الظهران» تباعا في باقي المراحل، حسبما تم الإعلان عنه سابقا، وسيكون الإغلاق جزئيا على مسار، وإتاحة الحركة على المسار الآخر أثناء العمل.

وقال: انتهت المرحلة الثانية لطريق الجبيل - الظهران في 3 محرم، ما يعني أن المرحلة الثالثة قد بدأ العمل بها على الطريق من يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن إنجاز المرحلة الأولى من الإصلاحات القائمة على طريق الجبيل - الظهران انتهى العمل بها بطول 6 كيلو مترات.

كثافة عاليةوأشار إلى بدء العمل للمرحلة الثانية من الطريق بتاريخ 16/ 12/ 1442هـ، وذلك من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، مؤكدا العمل على تنفيذ الأعمال على مراحل، نظرا للكثافة المرورية العالية على الطريق الرئيسي، وستكون بأربعة مسارات.

مراحل عملوبدأ العمل في إصلاحات طريق الجبيل - الظهران، في 2 من شهر يوليو، بطول 20 كيلو مترا، وسيكون ذلك بعدد 5 مراحل، وانتهى المقاول من المرحلة الأولى في 23 يوما، وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها أن كل مرحلة من مراحل العمل حدد لها فترة زمنية تتراوح بين 14 يوما إلى 30 يوما كأقصى مدة.