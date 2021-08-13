توقعات بـ أمطار رعدية مع برد وسيول غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، السبت، على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

برد وسيول:

كما توقع أن تتأثر مرتفعات عسير وجازان، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، مشيرًا إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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