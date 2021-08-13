الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

القبض على 4 مقيمين في جدة بحوزتهم 4.6 كيلو من الشبو المخدرة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين في جدة بحوزتهم 4.6 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة.

تفاصيل العملية:

وصرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم (4.6) كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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