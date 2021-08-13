محمد بن مسعود - الدمام - 13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 11:56 PM جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة "المخدرات" تطيح بـ4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كلجم من مادة الشبو المخدرة "المخدرات" تطيح بـ4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كلجم من مادة الشبو المخدرة صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية وشبابها أسفرت عن القبض على (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم (4.6) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، "المخدرات" تطيح بـ4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كلجم من مادة الشبو المخدرة ،

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