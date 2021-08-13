- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال غياب المحترف البرازيلي "ماثيوس بيريرا" عن أول مواجهة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م، على أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة "الطائي".
ميدانيًّا أغلق حامل لقب بطولة الدوري (فريق الهلال) مساء اليوم الجمعة صفحة تحضيراته لمواجهة ضيفه "الطائي" يوم غد السبت ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية إلى تطبيق جُمل تكتيكية متنوعة تأهبًا لمواجهة الغد، ثم توجَّه اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية إلى أحد الفنادق؛ وذلك نظير أعمال تجديد معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.
وتقرر أن يخوض الفريق بداية منافسات الموسم الرياضي 2021 / 2022م بأطقم فِرق كرة القدم الحالية، وذلك حتى نهاية عام 2021م.
الهلال الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 11:46 PMبيريرا يغيب عن لقاء الطائي.. والهلال يغلق تحضيراته للمواجهة
أعلن نادي الهلال غياب المحترف البرازيلي "ماثيوس بيريرا" عن أول مواجهة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م، على أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة "الطائي".
ميدانيًّا أغلق حامل لقب بطولة الدوري (فريق الهلال) مساء اليوم الجمعة صفحة تحضيراته لمواجهة ضيفه "الطائي" يوم غد السبت ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية إلى تطبيق جُمل تكتيكية متنوعة تأهبًا لمواجهة الغد، ثم توجَّه اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية إلى أحد الفنادق؛ وذلك نظير أعمال تجديد معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.
وتقرر أن يخوض الفريق بداية منافسات الموسم الرياضي 2021 / 2022م بأطقم فِرق كرة القدم الحالية، وذلك حتى نهاية عام 2021م.
، بيريرا يغيب عن لقاء الطائي.. والهلال يغلق تحضيراته للمواجهة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بيريرا يغيب عن لقاء الطائي.. والهلال يغلق تحضيراته للمواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.