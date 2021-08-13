، رينارد يتابع مباراة الأهلي والفيصلي.. ومساعده الأول حضر لقاء النصر وضمك ،

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شهدت مباراة الأهلي وضيفه الفيصلي في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022 تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي إيرڤي رينارد.
فيما كان مساعده الأول الفرنسي لورو بودين متواجداً في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر وضمك، التي انتهت قبل قليل بفوز كبير للنصر (4-1).
وفضل المدير الفني للأخضر السعودي التواجد في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة رفقة مساعديه محمد أمين وفليب سينس للاطلاع عن كثب عن الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعداداً لخوض غمار الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.
ويخوض المنتخب السعودي الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.الأهلي الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 10:12 PM
ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينرينارد يتابع مباراة الأهلي والفيصلي.. ومساعده الأول حضر لقاء النصر وضمك
شهدت مباراة الأهلي وضيفه الفيصلي في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022 تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي إيرڤي رينارد.
فيما كان مساعده الأول الفرنسي لورو بودين متواجداً في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر وضمك، التي انتهت قبل قليل بفوز كبير للنصر (4-1).
وفضل المدير الفني للأخضر السعودي التواجد في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة رفقة مساعديه محمد أمين وفليب سينس للاطلاع عن كثب عن الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعداداً لخوض غمار الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.
ويخوض المنتخب السعودي الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.
، رينارد يتابع مباراة الأهلي والفيصلي.. ومساعده الأول حضر لقاء النصر وضمك ،
المصدر : الخليج 365
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