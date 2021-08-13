شكرا لمتابعة خبر عن أكاديمي يكشف عن تفاصيل اختراعه عامود إنارة يسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث أكاديمي في جامعة "المؤسس"، عن فكرة اختراعه عامود إنارة يقوم بسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال الأكاديمي خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"عامود الإنارة يعتبر تصميما مستداما جديدا لأعمدة الإضاءة المستخدمة في الشوارع".

وأشار:"العامود يعمل بطريقة ديناميكية في تحريك الهواء وتعتمد على سحب الهواء من أسفل العمود إلى أعلاه وبالتالي إحداث تجديد مستمر للهواء".

وأوضح أن العامود يعمل عن طريق امتصاص حرارة الشمس وتسخين العامود الحديد، وبالتالي تسخين الهواء الداخلي وإحداث عامود هواء مستمر.